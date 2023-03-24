السلطة الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرق القدس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن خطوة المصادقة على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة يتضمن توسيع وشرعنة بؤر استيطانية تتعامل معها إسرائيل بشكل تضليلي كأنها أحياء في مستوطنات كبيرة.

وأضافت أن "هذه المصادقة تأتي خلافا لادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن يقيم مستوطنات جديدة، وخروجا سافرا وتخريبا متعمدا للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية".

واتهمت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بتصعيد "ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وكانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية كشفت أن الحكومة الإسرائيلية طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس.

وذكرت في تقرير لها أن "سلطة أراضي إسرائيل نشرت الأربعاء مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات وبيتار عيليت وكلاهما في بيت لحم.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية نشرت الثلاثاء، مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في شرق القدس.