وزير الاقتصاد اللبناني: العمل جار لضمان استقرار الأسواق رغم الظروف الصعبة

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قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، إن العمل جار لضمان استقرار الأسواق وأسعار الخبز رغم الظروف الصعبة وعدم استقرار سعر صرف الدولار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الاقتصاد أمين سلام اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وأضاف سلام أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد، معتبرا أن السوق يفرض واقعا يحتاج إلى ضبط خلال هذه الفترة وما يليها من مرحلة وصفها بالانتقالية على أمل أن يلتزم جميع التجار بضبط الأسعار.