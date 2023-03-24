الإسكندرية تتعرض لسقوط أمطار متفاوتة غُرة نوة برد العجوز

تعرضت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، مصحوبة ببرودة شديدة على كافة الأنحاء، وذلك في أول أيام نوة "العودة وبرد العجوز" ذات الرياح الشرقية، ومدتها 6 أيام، وتعد أخر نوات الشتاء المُمطرة، وفقًا لجدول النواب البحرية.

ويُذكر أن هذه النوة "الباردة" تبدأ 24 مارس من كل عام، حيث تهب على الإسكندرية برياح شرقية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، ومدتها 6 أيام، ويرتفع فيها موج البحر، وتتأثر حركة الصيد، وأحيانا الملاحة البحرية، ولم يُعرف سبب تسميتها، سوى أنها تأتي عقب دفء الطقس بحلول نوة "الشمس الكبيرة".

ويُشار إلى أن عروس البحر الأبيض المتوسط، تتعرض لـ18 نوة بحرية على مدار فصل الشتاء، تلك النوات البحرية لها مواعيد محددة "قد تتقدم أو تتأخر عن مواعيدها قليلًا إلا أنها لا تغيب"، ويعرفها الصيادون في البحر جيدًا، ولها أسماء ودلالات معينة، تحدد تحركاتهم للصيد.