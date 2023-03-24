رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد رغبة بلادها لتعاون أكبر مع فرنسا إزاء التحديات المشتركة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، رغبة بلادها بتعاون أكبر مع فرنسا، لمواجهة بعض التحديات المشتركة؛ لاسيما في الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية مثل قضية الهجرة، معربة عن رضاها التام عن للاجتماع الذي عقدته الليلة الماضية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت ميلوني في تصريحات للصحفيين من بروكسل اليوم الجمعة، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عما إذا كانت هناك رغبة بتعاون أكبر بين إيطاليا وفرنسا: "أؤمن بذلك تماما، فيبدو لي أن هناك رغبة بالتعاون في أمور ذات أهمية استراتيجية بالتأكيد، أفكر بقضية الهجرة، التي ألمس من بشأنها استعدادًا كبيرًا لمعالجة القضية بطريقة هيكلية من جانب الرئيس ماكرون”.

وأضافت أن الرغبة بالتعاون هذه، تمتد لتشمل المسائل الصناعية، وبعض الأمور التي يمكن أن تلتقي عندها المصالح الوطنية لفرنسا وإيطاليا أيضاً.

وتابعت: "بدا لي بالتأكيد أنه كان هناك مناخ مثمر للغاية وموائم جدا، وأعتقد أن هذا قد يكون مفيدًا لمواجهة بعض التحديات المشتركة. أنا راضية عن هذا اللقاء الثنائي، كما هي الحال مع الاجتماعات الثنائية الأخرى، مع نظيريّ البرتغالي واليوناني".

وأشارت "ميلوني" إلى أن "مركزية وريادة إيطاليا تدل على أنه يمكننا بالتأكيد الاعتماد والتأكيد على مصالحنا بشكل أكبر، والسعي إلى التوفيق مع مصالح الآخرين الشرعية بالنسبة لهم".