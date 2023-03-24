إيطاليا: سفينة إنسانية تنقذ 190 مهاجرا وسط البحر المتوسط

قالت مصادر أمنية إيطالية، إن إحدى سفن المنظمات الإنسانية، أنقذت 190 مهاجرا في منطقة البحث والإنقاذ بوسط البحر المتوسط.

وأضافت المصادر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" اليوم الجمعة، إن سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، أنقذت مجموعة، إثر بلاغ من مشروع Alarm Phone الإنساني، التابع لمنظمة Watch The Med غير الحكومية.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن سفينة أطباء بلا حدود، وصلت إلى موقع القارب بعد أن قامت سفينة الدورية الفرنسية لويز ميشيل، بتثبيت وضع القارب الذي كان في محنة ووزعت سترات النجاة على راكبيه، لافتة إلى أنه من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، هناك عشرات القاصرين.