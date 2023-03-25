كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل حالته الصحية، موضحًا أنه منذ7 سنوات يعاني من بعض المشاكل المرضية، والتي أبعدته عن عالم الفن والموسيقى، كما أنه فضل الصمت وعدم الشكوى إلى أن تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن المفردات الجديدة التي دخلت في عالم الغناء، أدت إلى تدهور الذوق العام في الموسيقى والأغاني، أنا حزين على بلدي عندنا دلوقتي مطربين ألقابهم غير مألوفة.



وتابع: قديما أن المطربين كانوا دائما بجانب بعض، حيث الإحساس والشعور بين أبناء الجيل في السنوات الماضية يقف مع بعضهم البعض، مثل محمد عبدالوهاب، وغيرهم كانوا دائما يقفون في أشد الأزمات.



وقال: عندما خرجت الفنانة ليلى مراد عانت في سنواتها الأخيرة لمعاش شهري وتم الموافقة لها المعاش نظير مشوارها الفني الذي قدمته لمصر.



وذكر أن ليلى مراد أول من وقف بجانبه، حيث ذهب إليها في منزلها وغنى أمامها وطلب منها الحضور في البروفة قبل البدء في الغناء، وكانت من أوائل الحاضرين في البروفة، ثم بعد ذلك تم الغناء معها بفريق واحد.



