ساوثجيت يمدح كين بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي

شعر جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن الاستثنائي هاري كين أظهر "قوته الذهنية" من خلال تسجيله هدفا تاريخيا في المباراة التي فاز بها منتخب الأسود الثلاثة على نظيره الإيطالي 2 / 1 في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وثأر المنتخب الإنجليزي من خسارته أمام المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة التي أقيمت على ملعب ويمبلي، من خلال الفوز بالمباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من التصفيات التي أقيمت على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وافتتح ديكلان رايس التسجيل وأصبح بعدها هاري كين هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول للمباراة التي أقيمت أمس الخميس.

ورغم أن ماتيو ريتيجي، المولود في الأرجنتين، سجل هدفا للمنتخب الإيطالي في مشاركته الأولى في الشوط الثاني، كما حصل لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي على البطاقة الحمراء إلا أن هذا لم يمنع منتخب الأسود الثلاثة من تحقيق أول فوز على إيطالي خارج الأرض منذ مايو 1961.

وكانت الليلة مميزة بالنسبة لكين، الذي حطم الرقم القياسي الذي تقاسمه مع واين روني، بتسجيله هدفه رقم 54 للمنتخب الإنجليزي.

وتألق المنتخب الإنجليزي في الشوط الأول وهو ما سمح لساوثجيت أن يصبح ثالث مدرب إنجليزي يحتفل بانتصاره رقم 50 مع المنتخب الوطني، بعد رالف رامسي (69) ووالتر وينتربوتوم (78).

وأثنى ساوجيت على قائد الفريق، الذي تقدم لكتابة التاريخ في أول مباراة للمنتخب الإنجليزي بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في أمام المنتخب الفرنسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم في ديسمبر الماضي.

وقال :" كين كان استثنائيا. تحطيم الرقم القياسي في هذه الظروف يظهر مدى القوة العقلية التي يمتلكها".

وأضاف :"إنه إنجاز استثنائي، اللاعبون هتفوا له، وكان هذا رد فعل لتحطيمه الرقم وما عانى منه في البطولة في قطر".