ماكرون يصف تأجيل زيارة الملك تشارلز لفرنسا بالمنطقى

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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث لفرنسا ب"المنطقي" في ضوء الاضطرابات التي فجرتها إصلاحات الحكومة لنظام التقاعد.

وكان من المقرر أن يصل تشارلز والملكة كاميلا إلى فرنسا يوم الأحد، لزيارة باريس وبوردو قبل التوجه إلى ألمانيا يوم الأربعاء المقبل.

لم يتم تحديد موعد جديد للزيارة الرسمية.

وقال ماكرون "أعتقد أننا لن نكون جادين وسنفقد المنطق السليم إذا اقترحنا على جلالة الملك وقرينته الملكة القيام بزيارة رسمية إبان استمرار المظاهرات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب الرئيس ماكرون في بيان أنه تم تأجيل زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا.

وجاء قرار تأجيل الزيارة، بعد مكالمة هاتفية بين إيمانويل ماكرون وتشارلز الثالث، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ودعت نقابات فرنسية إلى يوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي اقترحته الحكومة، يوم الثلاثاء المقبل والذي يتضمن رفع سن التقاعد من 62إلى 64عاما.

وظلت الإضرابات والاحتجاجات سلمية في معظمها على مدار عدة أسابيع، ولكن الأيام الأخيرة شهدت تصاعد وتيرة العنف خلال المظاهرات التلقائية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين لقناة "سي.نيوز" صباح اليوم الجمعة أنه تم اعتقال حوالي 457 شخصا، بينما أصيب حوالي 440 فردا من قوات الأمن.

وذكرت وزارة الداخلية في وقت متأخر أمس الخميس إن 09ر1 مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات بأنحاء البلاد. بينما حددت نقابة "سي جي تي" الرقم بـ5ر3 مليون شخص.