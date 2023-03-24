مسئول أمريكي: دعم روسيا للمجلس العسكري في ميانمار يزعزع الاستقرار

قال مسئول أمريكي كبير، إن دعم روسيا للحكام العسكريين في ميانمار أمر غير مقبول ومزعزع للاستقرار، إذ تساعد إمداداتها من الأسلحة على تأجيج صراع أصبح كارثة على البلاد.



وقال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، إن الولايات المتحدة قلقة من التأثير الأوسع للأزمة المتصاعدة في ميانمار منذ انقلاب 2021 وتعزيز علاقات المجلس العسكري مع روسيا والتي قد تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف، في مقابلة خلال رحلته إلى جنوب شرق آسيا: "على أي شخص يتحدث إلى موسكو أن يبلغهم بأن استمرار دعمهم العسكري للمجلس العسكري أمر غير مقبول. إنه مزعزع للاستقرار". وتابع: "وهذه ليست مشكلة لميانمار فقط، إنها مشكلة لهذه المنطقة".



وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ الانقلاب الذي أنهى عقدا من الديمقراطية الوليدة، حيث نزح نحو 1.2 مليون شخص بسبب القتال وفقا للأمم المتحدة، مع سعي الجيش إلى سحق المقاومة لحكمه.



وندد ناشطون وخبراء في الأمم المتحدة بروسيا، أول قوة كبرى عبرت عن دعمها للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وكذلك الصين، لتزويدها بالسلاح الجيش الذي يتهمونه بارتكاب فظائع ممنهجة بحق المدنيين. ويقول المجلس العسكري إنه يحارب "الإرهابيين".



وقال شوليت: "ما رأيته خلال السنوات العديدة الماضية هو علاقة عسكرية تتوسع.. أنا قلق أكثر الآن بشأن توريد الأسلحة إلى ميانمار من روسيا بشكل أساسي".



وأصبحت روسيا الحليف الأقرب لميانمار منذ الانقلاب ومع تشديد الغرب للعقوبات على البلدين.



وزار وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان ميانمار، بينما زار رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج روسيا عدة مرات منذ عام 2021 وحصل على الدكتوراه الفخرية.



وقال شوليت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر الأزمة في ميانمار "التهديد الأكبر" في جنوب شرق آسيا.



وذكر أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول جنوب شرق آسيا في ميانمار وتعمل مع تلك الدول لإشراك المعارضة الديمقراطية. وأضاف: "نعتقد أن الدول الأخرى يجب أن تفعل الشيء نفسه.. عليها أن تشارك".