مقتل 10 أشخاص بسبب زلازل وفيضانات عارمة في أفغانستان

ذكرت وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية بالإمارة الإسلامية في أفغانستان أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 60 آخرين، بسبب فيضانات عارمة وزلازل وقعت مؤخرا في البلاد.

وأعلن شفيع الله رحيمي، المتحدث باسم الوزارة أمس الخميس عن آخر تحديث لأرقام القتلى والمصابين، من الكوارث الطبيعية الأخيرة في البلاد، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأسفرت الكوارث الطبيعية الأخيرة عن خسائر مالية وإنسانية خطيرة، مما أدى إلى تدمير حوالي 800 منزل تماما، في الزلازل وهدم أكثر من 100 منزل سكني بسبب فيضانات عارمة بمختلف أنحاء البلاد.

ومركز الزلزال الأخير، الذي كان على بعد 40 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الشرقي من منطقة "جورم في ولاية "باداخشان" الأفغانية، طبقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب أيضا كابول وولايات كونار وباكتيكا وتخار ولاجمان وباجلان وسامانجان وقندوز وبانجشير وباروان.

وفي صيف عام 2022، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في زلزال هائل ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان.