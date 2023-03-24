كازاخستان وروسيا تبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة جديدة في قطاع الغاز

ناقش رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، تنفيذ مشاريع مشتركة جديدة في صناعة الغاز في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة أن "الرئيس قاسم جومارت توكاييف ناقش مجالات التفاعل ذات الأولوية في قطاع الطاقة مع رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم أليكسي ميلر وخلال الاجتماع تم النظر أيضًا في قضايا تنفيذ مشاريع غاز مشتركة جديدة".

يذكر أنه في فبراير الماضي، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة (قازاق غاز) الكازاخية، أرمان كاسينوف، إن قازاق غاز وغازبروم تدرسان إمكانيات تطوير البنية التحتية لإمدادات الغاز في المناطق الشرقية من كازاخستان.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الكازاخي بولات أكشولاكوف، إن الوزارة تدرس خيارين لتطوير البنية التحتية لإمدادات الغاز في تلك المناطق، أولها هو بناء خط أنابيب غاز على طول طريق كوستاناي - أستانا - بافلودار - سيمي - أوست - كامينوجورسك، الأمر الذي سيتطلب استثمارات كبيرة وزيادة في تعريفات الغاز للمستهلكين، والخيار الثاني هو استيراد الغاز من روسيا كجزء من خارطة الطريق للتعاون في صناعة الغاز بين البلدين، وفي هذا الصدد، يجري العمل على إمكانية بناء خط أنابيب غاز دولي بين روسيا وكازاخستان والصين.