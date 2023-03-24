وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أوروبا وإفريقيا مصطلح المستقبل

أكد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ورئيس مؤسسة ميد أور الإيطالية، ماركو مينيتي، اليوم، ضرورة التعود على استخدام مصطلح "أوروبا وإفريقيا"، حيث إنه منظور للمستقبل، معتبراً أن المشكلة هي أننا يجب أن نبدأ في رؤيته لأن إرادة الشعوب لها دور كبير.



وجاءت تصريحات مينيتي لدى تحدثه ضمن مبادرة "نواكشوط العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي 2023.. سحر عربي بين الماضي والمستقبل"، والذي نظمته مؤسسة "ميد أور" في متحف ماكسي بروما بالتعاون مع وزارة الثقافة الموريتانية والسفارة الموريتانية في إيطاليا.



ويمثل الاحتفال لأول مرة بالعاصمة الثقافية الإسلامية في العالم "علامة على الصداقة والحوار بين الأديان"، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.



وقال مينيتي، إن هدف مؤسسة ميد أور هو مساعدة موريتانيا وشبابها للدراسة في إيطاليا عبر منح دراسية من المؤسسة ليعودوا بعد ذلك إلى بلادهم، متابعا: "لا نريد سرقة العقول ولكننا نريد المساهمة في بناء الطبقات الحاكمة في هذا البلد". واعتبر أن التعاون مع هذا البلد يعد "عنصر فخر خاص للمؤسسة".



وأضاف أن الحكومة الموريتانية أعطت الأولوية للثقافة والتدريب المهني العالي، مضيفاً: "نحن ممتنون لنواكشوط".



وتابع مينيتي موجهاً الحديث لوزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات: "نحن ممتنون لالتزام حكومتكم"، مؤكداً أن "التدريب العالي والثقافة عنصران مهمان لبلدان شابة مثل موريتانيا".



من جهته، وجه اسويدات الشكر لإيطاليا على قرار فتح سفارة في نواكشوط ومبادرات مثل هذه والاحتفال بهذا القرار لاختيار نواكشوط عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي 2023.



وقال الوزير الموريتاني، إن بلاده فخورة بالشراكات الوثيقة مع إيطاليا أيضًا من وجهة نظر ثقافية.



وأكد أن الهوية الموريتانية ترتكز على احترام الثقافات والإعجاب بالتاريخ الإنساني المشترك. وأضاف: "سعينا دائمًا للتواصل مع مثقفي العالم ولهذا السبب كانت أمتنا دائمًا منارة للثقافة".



وعبر اسويدات عن الأمل في التمكن من المساعدة على "التعايش والسلام بين الشعوب" و"زرع ثقافة المودة بين شعوب العالم".