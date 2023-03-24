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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء باكستان: الفوضى السياسية سبب عدم الاستقرار الاقتصادي

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 12:38 ص

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والثمانين لباكستان، إن "الفوضى السياسية" هي السبب الرئيس لعدم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن شريف دعا الأمة في رسالته إلى تقدير التضحيات التي قدمها الآباء المؤسسون، دون فقدان رؤية التحديات التي بدأت البلاد تتعرض لها.

وقال رئيس الوزراء: "يتصدر هذه التحديات مزيج من عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم القدرة على تسوية قواعد اللعبة، وتفسر بيئة الفوضى السياسية سبب إخفاقنا في تنمية اقتصادنا على أسس مستدامة".

وأوضح شريف أنه كي تحقق باكستان: "إنجازات كبيرة.. يتعين على أبناء البلد تحقيق وحدة الصف، وأن نسلح أنفسنا بهدف وطني، والتعهد بخوض نضال يتفق وإرث أجدادنا".

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