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السفير الروسي في لندن: روسيا لن تبادر إلى التطبيع مع بريطانيا

علم بريطانيا وروسيا
علم بريطانيا وروسيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 11:43 م

قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، إن موسكو لن تبادر إلى تطبيع العلاقات مع لندن التي أقدمت على معاداة روسيا.

وأضاف السفير الروسي في تصريحات أوردتها قناة روسيا الإخبارية اليوم الجمعة: "نحن لسنا في حالة حرب، لكن وجهات نظرنا حول ما يحدث في أوروبا متناقضة كليا. وهذا يضعنا بعيدا جدا عن بعضنا البعض".

وأشار السفير كيلين إلى أن "البريطانيين هم من بادروا بإظهار العداء تجاهنا، ونحن لن نكون المبادرين لتحسينها. سننتظر حتى يصلوا لمرحلة النضج، وفهم الحاجة لترميم العلاقة".

وأعرب السفير عن أمله في أن يتخلص تاريخ العلاقات الدبلوماسية الروسية البريطانية الممتد لقرون من تشوهات المرحلة الحالية.

في وقت سابق، ذكر كيلين أن بريطانيا لن تتراجع عن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.


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