روسيا: الأسلحة الموردة إلى كييف والمتخصصين الأجانب أهداف مشروعة لجيشنا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الأسلحة الموردة إلى كييف والمتخصصين الأجانب الذين يصلون معها هي أهداف مشروعة للجيش الروسي.

وقال ميدفيديف وفقا لما أوردته وكالة انباء (تاس) الروسية: "من الواضح تمامًا أن الإمدادات الغربية من المعدات وأسلحة الدمار لأوكرانيا هي مشاركة مباشرة في الصراع ، واذا ذهب المتخصصون العسكريون إلى هناك جنبًا إلى جنب مع هذه الأسلحة ، فهذا دليل مباشر على تورطهم في النزاع".

وتابع: "لذلك، إذا تم إحضار أنظمة باتريوت أو أي أسلحة دمار أخرى إلى أراضي أوكرانيا مع متخصصين أجانب، فمن المؤكد أنهم هدف مشروع وقابل للتدمير".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف "هؤلاء المتخصصين الأجانب، مقاتلون وهم أعداء دولتنا، ويجب القضاء عليهم، أنه بمجرد ظهور جندي أمريكي أو بولندي هناك، يجب القضاء عليه لا توجد طريقة أخرى".

وأوضح ميدفيديف أنه "لا يمكن الإشارة هنا إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي"، قائلا "إنه جندي من حلف شمال الأطلسي، فليبقى هناك، وسواء كانت طائرات أو قذائف اليورانيوم المنضب، فهذا يعني المشاركة في الصراع ضد بلدنا".

كان الجيش الروسي قد أعلن عن تمكن قواته، اليوم الجمعة، من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه محور كوبيانسك، في مقاطعة خاركوف، ودكت مدافع الهاون الروسية من طراز "ساني"، أحد مستودعات الذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من المركز السكني كيسلوفكا.

كان مكتب المدعي العام الأوكراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في قصف شنته القوات الروسية على مدينة كوستيانتينفكا التابعة لإقليم دونيتسك بجنوب البلاد بصواريخ "إس-300".