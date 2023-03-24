نبيل نعوم يكتب: لانج لانج

قد يحسدك الكثير من عشاق الموسيقى الكلاسيكية لو حصلت على تذكرة فى إحدى أكبر قاعات الموسيقى حول العالم الآن للاستماع إلى عازف البيانو الصينى العالمى لانج لانج، ولكن أن تسمعه يعزف فى محطة قطار صدفة فلا بد أنك محظوظ. فى يوم الجمعة 10 مارس 2023، فى حوالى السادسة مساء، عزف عازف البيانو النجم لانج لانج الذى بهر محبى الموسيقى الكلاسيكية، وخاصة ما يخص آلة البيانو بعزفه الفريد فى قاعات الحفلات الموسيقية الكبرى فى العالم، وأيضا فى قصر باكنجهام، وحفل الافتتاح الأولمبى. لكنه فى تلك الليلة عزف فى محطة سانت بانكراس فى لندن. لم يسبق كالمعتاد بداية جلوسه أمام البيانو ترحيب الجماهير وتصفيقهم المتوالى، ولكن كان عليه أن يعزف على بيانو قائما، أمام حشد صغير من المسافرين المذهولين، وفى خلفية المحطة المشهورة رسالة مسجلة من أمن المحطة تحذر من أن لصوص الحقائب كانوا يعملون بنشاط فى تلك المحطة الدولية للقطارات. كان ذلك يوم الجمعة، عندما وجد الرجل الذى يوصف بأنه أعظم عازف بيانو على قيد الحياة نفسه بين بعض السلالم المتحركة، ومكتب للصرافة ومجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم داخل ردهة المحطة يعزف ريمسكى كورساكوف، وفرانز ليست. أغمض عينيه وسط صخب المحطة، قبل أن تنضم إليه زوجته، عازفة البيانو الألمانية الكورية جينا أليس ريدلينجر، فى دويتو لرقصة برامز الهنغارية رقم 5. أصبح لانج لانج على دراية بالحب البريطانى لآلات البيانو فى محطة السكك الحديدية من خلال دوره كقاضٍ فى برنامج «البيانو» فى القناة الرابعة والذى أثبت نجاحه بشكل غير متوقع من النقاد والمشاهدين، ووصفته صحيفة الجارديان بأنه من أكثر البرامج التليفزيونية نجاحا. ويقول لانج: «إنه أمر رائع العزف فى قاعات الحفلات الموسيقية، لكن فى بعض الأحيان لا تحصل على جمهور جديد فالناس فى بعض الأحيان خائفون من الموسيقى الكلاسيكية، وهذا هو السبب فى نجاح البرنامج، فبالإضافة إلى موسيقى راحمانينوف وشوبان، يحتضن البرنامج فنانين عالميين كإلتون جون وهارى ستايلز وبعض المؤلفين المعاصرين، وبذلك وبطريقة ما، يفتح الحدود لإظهار أن للبيانو أكثر من بُعد واحد. إنه عالم كامل صغير».

وفى الكثير من محطات القطار والمطارات الآن فى أوروبا وأمريكا يوجد بيانو من الممكن العزف عليه لكل من رغب، وذلك للتخفيف من متاعب ومشاغل السفر. أحيانا من الممكن سماع بعض العازفين الذين يجيدون العزف وأحيانا يضع العديد من المسافرين سماعات الرأس لتجنب سماع النشاز من بعض العازفين المبتدئين أو الهواة الفضوليين.

وقد أخبر الموسيقى الصينى البالغ من العمر 40 عامًا الحشد أنه كان قلقًا بشأن عزفه لأول مرة بمحطة قطار، وقال إنه فى الليلة التى سبقت سفره إلى لندن، فكر فى التدرب على المقطوعات التى سوف يعزفها فى لندن، على بيانو، وهو فى مطار نوارك، فى الولايات المتحدة. لكنه فكر كما يفكر الموسيقيون الملتزمون بوعودهم، إنه لا يمكنه العزف فى مطار نوارك وقد وعد بتقديم العرض الأول فى لندن.

وقد عبرت إحدى المسافرات عن الفرصة الذهبية بتواجدها بمحطة القطارات سانت بانكراس أثناء عزف لانج قائلة «لقد رأيت فى كثير من الأحيان على مر السنين أشخاصًا عاديين يعزفون على البيانو فى المحطات أما ما أذهلنى بشأن لانج لانج هو انغماسه التام فى الموسيقى، على الرغم من صفير القطارات أحيانا، أو صوت الميكروفونات. لقد وجدت أن طريقته فى العزف جذابة للغاية من الناحية العاطفية. لقد أثر فىَّ كثيرا».

وقال لانج لانج المولع بموسيقى باخ فى تصريحات لوكالة فرانس برس «إن الموسيقى هى خير علاج فى أوقات الشدة. وإذا ما قارنا باخ بغيره من كبار الموسيقيين سيتبين لنا أن موسيقاه تختزن طاقة علاجية كبيرة».

ولانج لانج ليس الأول الذى يتحدث عن العلاج بالموسيقى، فقد استخدمت الموسيقى كعلاج منذ قرون. والعلاج بالموسيقى كان يمارس فى العصور القديمة لطرد الأرواح الشريرة، وما زال إلى الآن يقام حفل الزار المخصص لتخليص النساء من الأرواح غير المستحبة، كما وإن كانت حلقات الذكر تقام من أجل الدخول فى حالات من الانجذاب، إلا أنها مبنية أساسا على أنواع معينة من الإيقاعات والموسيقى والإنشاد. والفيلسوف الإغريقى أفلاطون قال إن الموسيقى يمكن أن تؤثر على العواطف. الكاتب والفيلسوف الروسى جورج جوردجييف، كان باستطاعته بعزفه على البيانو مقطوعة خاصة من تأليفه التأثير على المستمعين بأحاسيس الفرح أو الحزن أو الدخول فى حالات من الهيام والعشق.

ومن العلماء المسلمين، قيل عن الرازى قوله إن أفضل شىء لمرض الماليخوليا هو الغناء والتنغيم كأحد علاجات هذا المرض، وقال الكندى إن كل وتر وتنغيمه وإيقاعه يؤثر على منطقة ما فى جسم الإنسان. ولعل ابن سينا من أشهر هؤلاء العلماء الذين بينوا أهمية الموسيقى كعلاج نفسى. فقد ساهم مساهمة فعالة فى إرساء قواعد أسس ونظريات الموسيقى وعلم النفس والطب، وتأثير أنواع معينة من الموسيقى فى علاج بعض الأمراض المستعصية. وكان ابن سينا بجانب نبوغه فى الفلسفة والعلوم عالما كبيرا بفنون الموسيقى والطرب، وقد ألف ابن سينا فى الموسيقى، والأوسع بحثا فى كتبه هو الجزء الموسيقى من كتابه (الشفاء). الكتاب الذى يعتبر موسوعة شاملة لجميع العلوم ودائرة معارف واسعة، خصص منها جزء للموسيقى يعد من أجل المؤلفات فى الموسيقى النظرية.

وحسب كتاب «التحليل العام للغة العوام» للأستاذ أيوب فرج إبراهيم، فكلمة لانج المستعملة كثيرا فى اللغة العامية بمعنى جديد، فيرجع أصلها للغة القبطية.

وبالعودة إلى العلاج بالموسيقى فلعل حفلات كوكب الشرق أم كلثوم فى الخميس الأول من كل شهر، كانت ساعات من الهناء والمداواة لكل من تفرغ لها، وخصص تلك الليلة كليلة من العمر لا تنسى.