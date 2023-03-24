قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية وفصائل المعارضة في ريف حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، تصدي وحداتها العسكرية، لهجوم شنته عناصر بجبهة النصرة في ريف حلب الغربي.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، " تصدت وحدات من قواتنا المسلحة لهجوم إرهابي كبير، مساء أمس الخميس، شنته مجموعة إرهابية من جبهة النصرة الإرهابية، على مواقعنا في منطقة كفر عمة شرق الأتارب في ريف حلب الغربي مستغلة وقت الإفطار".

وتابع البيان "تم تكبيد المجموعة خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، والقضاء على أحد عشر إرهابيا من بينهم متزعم المجموعة، وإصابة أعداد كبيرة منهم، كما تم سحب خمس جثث من قتلاهم بينها جنسيات أجنبية والاستيلاء على أسلحتهم وعتادهم ".

من جانبه، أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية، مقتل 7 عناصر من القوات الحكومية السورية في ريف حلب الغربي.

وأضاف القائد العسكري "نفذت مجموعة انغماسية من غرفة عمليات الفتح المبين هجوما مساء أمس على مواقع القوات الحكومية في الفوج 46 بريف حلب الغربي، وقُتل 7 عناصر وأُصيب 4 أفراد من القوات الحكومية السورية وتم تدمير موقع تابع لهم".