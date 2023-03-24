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لاعب مالاوي: لن نتأثر بالحضور الجماهيري أمام مصر

الشروق
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 12:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 12:44 ص

أكد جون باندا، لاعب منتخب مالاوي، أن فريقه لن يتأثر بالحضور الجماهيري الضخم لمباراة مصر أمام منتخب مالاوي في اللقاء الذي سيقام ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وقال جون باندا في مؤتمر صحفي قائلا: «أعرف جيدا أن هناك عدد كبير من الجماهير سيحضر المباراة، ولكن ذلك لن يؤثر علينا، فنحن لاعبين محترفين ومررنا بتلك المواقف».

وأضاف: «الجمهور المصري سيساعد فريقه في اللقاء الأول وجمهورنا سيساعدنا في اللقاء الثاني».

وأكمل: «جاهزون للمباراة والمدرب قام بعمل أكثر من رائع معنا وعلينا تنفيذ ما يريده، ويجب أن نلعب بأفضل شكل ضد مصر ولو لم نكن جاهزين لم نكن لنسافر من مالاوي، نحن هنا للمنافسة وليس مجرد خوض مباراة».

وأتم: «المباراة ستكون 11 لاعبا ضد 11 ولا يشكل أي فارق معنا أين سنلعب المباراة».


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