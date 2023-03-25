صلاح يهدي قميصه للاعب مالاوي ويقدم التحية للجماهير

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أهدى محمد صلاح نجم منتخب مصر، قيمصه لشيكوتي شيروا لاعب وسط مالاوي عقب المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

حقق منتخب مصر الفوز بثنائية دون رد مساء اليوم الجمعة أمام مالاوي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي تضم أيضا منتخبي إثيوبيا وغينيا.

وأهدى صلاح قميصه للاعب مالاوي بعد المباراة، وقدم التحية للجماهير المتواجدة بملعب الدفاع الجوي.

وبات منتخب الفراعنة في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.