أرمينيا وتركيا تعيدان فتح الحدود البرية جزئيا

أعلن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، اليوم الجمعة، أن بلاده وتركيا تعتزمان فتح المعابر الحدودية البرية بشكل دائم بينهما لأول مرة منذ ثلاثة عقود.



وأوضح ميرزويان أن الحدود البرية ستفتح مبدئيا فقط للدبلوماسيين ومواطني الدول الثالثة حتى بداية الموسم السياحي.



وتوجد بالفعل حركة جوية مباشرة بين أرمينيا وتركيا.



وفتحت تركيا الحدود لأول مرة في فبراير عندما أرسلت أرمينيا مساعدات إنسانية وعمال إغاثة في أعقاب وقوع الزلازل التي ضربت البلاد.



وأغلقت تركيا الحدود البرية من جانب واحد في عام 1993؛ دعما لأذربيجان.



وأسفر إغلاق الحدود عن حدوث مشاكل اقتصادية خطيرة لأرمينيا، التي تواصل خوض صراع دموي مع أذربيجان حول منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية.



وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية الرسمية في نهاية عام 2021.