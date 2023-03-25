قال الموسيقار حلمي بكر إن ألحانه ليس بها أي نوع من أنواع السوء، مضيفا: أنا أول من اقتحم عالم الفوازير في مصر لفيروز ونيللي وميرفت، قبل ثلاثي أضواء المسرح.

وأضاف «بكر» خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن أزمن عبد الحليم وأم كلثوم كان هناك ثروة غنائية، والمطربون القدامى متواجدون بيننا بأعمالهم الغنائية.

وتابع: جالي عروض بعد أغنية "خسارة خسارة"، لكن الأفضل كان لي هو التلحين، ودخلت المجال لأنافس الكبار وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب وبليغ حلمي، وبليغ حمدي كان بيلحن لـ وردة قبل ما يتزوجها، وبعدها بدأت في التلحين لوردة، وهو اللي جاب المأذون في جوازي من سهير رمزي.

وعلق قائلا: عبقرية بليغ حلمي أنه راسم وشايف طريقه، وبدأ يلعب لعبة الجملة السهلة التي تصل إليها من دون تعب.