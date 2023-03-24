إغلاق التحقيق في قضية حيازة رئيس آينتراخت فرانكفورت للمخدرات

أعلن ممثلو الادعاء العام الألماني في فرانكفورت، مساء الخميس، أنهم أغلقوا التحقيق مع بيتر فيشر، رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت، فيما يتعلق بشكوك حيازته للمخدرات.

وبحسب صحيفة"بيلد" ، لم يتم توجيه أي اتهامات حيث يظل من غير الواضح هوية الشخص الذي يمكن أن تنسب إليه تلك المواد.

كان قد تم في البداية الاشتباه في فيشر وثلاثة أشخاص أخرين.

وبعد عمليات بحث في منزل فيشر الشهر الماضي، والذي تم بناء على شكوى جنائية في نوفمبر الماضي، تم العثور على بقايا ضئيلة لمواد مشبوهة.

وأوضح محامو رئيس آينتراخت فرانكفورت، أن تلك البقايا لا يمكن أن تُنسب بشكل واضح لفيشر.

ومنذ أغسطس عام 2000، يتولى فيشر منصب رئيس آينتراخت فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي ، وتم انتخابه لفترة أخرى في سبتمبر الماضي.