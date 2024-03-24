ماتيتش يعود للتدريبات الجماعية لأبها السعودي

تلقى فريق أبها، المنافس ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) دفعة جيدة قبل استئناف مشواره في المسابقة.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لصحيفة (الرياضية) السعودية، اليوم الأحد، أن لاعب الوسط الصربي أوروش ماتيتش، شارك في التدريبات الجماعية لأبها.

وعاد ماتيتش /33 عاما/ للتدريبات عقب تعافيه من إصابة في عضلات البطن أبعدته عن المشاركة في مباراتي أبها ضد فريقي الاتفاق والوحدة في المرحلتين 23 و24 لبطولة الدوري.

أضاف المصدر ذاته أن مشاركة ماتيتش في مباراة فريقه أمام الرياض، يوم السبت القادم، لحساب المرحلة الـ25 من الدوري ستكون مرتبطة بنتائج الاختبارات الفنية التي سيجريها خلال الأيام المقبلة.

ودافع ماتيتش عن ألوان أبها في 20 مباراة من أصل 24 لقاء خاضه الفريق في الدوري، دون أن يضع بصمته التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة طبقًا لإحصاءات موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن أبها يتواجد في المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات، فيما خسر في 15 لقاء بعد مرور 24 مرحلة.