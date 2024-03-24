أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مفاده: «ما حكم امتناع الحائض عن الأكل والشرب بنية الصوم؟»، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد.



وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة باتفاق العلماء».



وأضاف: «لا ينبغي للمرأة أن تكون حائضًا ثم بعد ذلك تمتنع عن الطعام والشراب طوال يومها بنية أنها صائمة، فهي في تلك الحالة تعذب نفسها، وهذا (الحيض) شيء كتبه الله على بنات آدم».



وأكمل: «لذلك على المرأة أن تتقي الله في نفسها، فإن أصابها حيض فلا مانع أن تأكل وتشرب طوال نهارها، وعليها أن تكثر من ذكر الله والصدقات، وتقضي ما عليها من صيام بعد ذلك».





