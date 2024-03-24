قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن انتخابات النقابة التي أجريت أمس السبت شهدت أدنى نسبة تصويت لأول ‏مرة في تاريخها.‏

وعزا خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» منتصف ‏ليل السبت، ضعف الإقبال إلي تزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك وإجازة القطاع العام يوم السبت‎.‎

وتوقع أن تبلغ نسبة التصويت ما بين 7 إلى 8% فقط من إجمالي الحضور، لافتا إلى أن عدد الذين حضروا للتصويت ‏لم يتجاوز 40 إلى 45 ألف محامي من أصل أكثر من 300 ألف‎.‎

ونوه أنه لم يتم الانتهاء من فرز جميع الأصوات في 37 نقابة فرعية حتى منتصف ليل السبت، مشيرا إلي عدم فرز 8 ‏نقابات رئيسية، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتائج مجرد تكهنات أو أرقام أولية‎.‎

ولفت إلى تقدم النقيب الحالي عبد الحليم علام في النتائج، موضحا أن الفارق بينه وبين منافسه لا يتجاوز ألف صوت مع ‏بقاء 8 نقابات لم يتم فرز أصواتها بعد‎.‎

ونفى «سخي» صحة النتائج التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تفيد بتقدم ‏النقيب الحالي بحوالي ألف صوت فقط‎.