قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن انتخابات النقابة التي أجريت أمس السبت شهدت أدنى نسبة تصويت لأول مرة في تاريخها.
وعزا خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» منتصف ليل السبت، ضعف الإقبال إلي تزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك وإجازة القطاع العام يوم السبت.
وتوقع أن تبلغ نسبة التصويت ما بين 7 إلى 8% فقط من إجمالي الحضور، لافتا إلى أن عدد الذين حضروا للتصويت لم يتجاوز 40 إلى 45 ألف محامي من أصل أكثر من 300 ألف.
ونوه أنه لم يتم الانتهاء من فرز جميع الأصوات في 37 نقابة فرعية حتى منتصف ليل السبت، مشيرا إلي عدم فرز 8 نقابات رئيسية، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتائج مجرد تكهنات أو أرقام أولية.
ولفت إلى تقدم النقيب الحالي عبد الحليم علام في النتائج، موضحا أن الفارق بينه وبين منافسه لا يتجاوز ألف صوت مع بقاء 8 نقابات لم يتم فرز أصواتها بعد.
ونفى «سخي» صحة النتائج التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تفيد بتقدم النقيب الحالي بحوالي ألف صوت فقط.