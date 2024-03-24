خبير صحي إندونيسي يتوقع نجاح اللقاحات التجريبية والعلاجات الجديدة في السيطرة على السل

قال خبير الصحة الإندونيسي، البروفيسور تياندرا يوجا أديتاما، إنه من المتوقع أن تتمكن اللقاحات التجريبية بجانب تطوير أحدث العقاقير العلاجية من السيطرة على مرض السل في إندونيسيا.

وأضاف أديتاما في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل لعام 2024 اليوم الأحد: "يواصل العالم حاليا محاولة إنتاج لقاح جديد للسل لأن لقاح (بي سي جي) الحالي لا يمكنه إلا منع السل الحاد لدى الأطفال"، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم.

وقال إن اللقاحات لها دور مهم تلعبه في التعامل مع الأمراض المعدية، كما حدث خلال جائحة كوفيد 19.

وتابع أديتاما، أستاذ أمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي في كلية الطب بجامعة إندونيسيا، أنه من المتوقع أن يحل اللقاح الجديد المرشح محل لقاح (بي سي جي) الحالي.

وأوضح أديتاما أنه مع هذا التطور الأخير، من المأمول أن يؤدي التطعيم إلى تقصير مدة العلاج أو تبسيط النظام أو تحسين نتائج العلاج.

وقال: "نأمل أن يتم السيطرة على مرض السل في جميع أنحاء العالم وفي بلدنا من خلال اكتشاف لقاح جديد. وبصرف النظر عن التطعيم، يجب العثور على جميع حالات السل في بلدنا وعلاجها".

ويصاب أكثر من 10 ملايين شخص على مستوى العالم بالسل كل عام. وهناك 30 دولة، بينها إندونيسيا، تعاني من عبء كبير من مرض السل، وهو ما يمثل 87% من جميع حالات السل في العالم.

وتقدر وزارة الصحة الإندونيسية أن عدد حالات السل في إندونيسيا قد وصل إلى مليون و60 ألف حالة، وهناك 134 ألف حالة وفاة بسبب مرض السل سنويا، أو يموت 17 شخصا بسبب مرض السل كل ساعة.