فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا.

وجمع الرئيسان الحالي والسابق، معا المزيد من المندوبين بعد أن حصلا بالفعل على ترشيحات حزبهما، وفق شبكة سكاي نيوز.

وظهر بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميزوري، ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج حتى الأسبوع المقبل.

ولم يكن هناك ترقب وقلق في أي من السباقين، فقد تغلب بايدن وترامب بالفعل على منافسيهما الرئيسيين، لكن الانتخابات التمهيدية لا تزال تخضع لمراقبة عن كثب من قبل المطلعين لمعرفة نسبة الإقبال وسمات الناخبين الاحتجاجيين، وفق المصدر نفسه.

وبالنسبة لبايدن، يعرب بعض الليبراليين عن غضبهم من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.