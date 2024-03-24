الرئيس العراقي: حريصون على بناء علاقات تحترم السيادة الوطنية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، حرص بلاده على مواصلة بناء علاقات وطيدة تخدم المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية، وتعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إلينا رومانسكي، إنه تم تشكيل لجنة ضمت إلى جانب رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن القومي تتولى متابعة ملفات المحكومين وتواريخ انتهاء مدد محكومياتهم، لضمان إطلاق سراحهم في المواعيد المحددة.

وأكد أهمية إيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون والتفاهمات السياسية، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى الجانبين في مواصلة الحوار لحسم موضوع الموازنة الاتحادية ودفع مستحقات موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين.

وجدد الرئيس العراقي، عزم العراق على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد، وبناء شراكات متميزة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي والإفادة من الخبرات والتجارب وتوظيفهما لكسب المهارات والارتقاء بواقع القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبيئية والطاقة.

وبدورها، أكدت السفيرة الأمريكية رغبة بلادها في تطوير العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون وبما يخدم الشعبين الصديقين.

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع على الصعيدين الإقليمي الدولي، والتأكيد على دعم فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.