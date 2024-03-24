الجيش الروسي يدمر 4 رادارات أوكرانية ومحطة حرب إلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن المدفعية والطيران الروسي دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بيان الوزارة: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" ومحطة حرب إلكترونية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 129 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن القوات الروسية أسقطت 172 طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكد أن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" و3 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن و4 صواريخ "مالد" الخداعية، و22 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.