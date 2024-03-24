وفاة عازف البيانو الإيطالي ماوريتسيو بوليني عن سن 82 عاما

توفي عازف البيانو الإيطالي العالمي وقائد الأوركسترا ماوريتسيو بوليني عن سن 82 عاما، حسبما أعلنت دار أوبرا "تياترو ألا سكالا" في مسقط رأسه ميلان اليوم السبت.



وذكرت دار الأوبرا أنها تنعى "أحد أعظم الموسيقيين في عصرنا".



وحقق بوليني، الذي تنوعت أعماله من مقطوعات البيانو الكلاسيكية الكبرى إلى الموسيقى المعاصرة، نجاحا كبيرا في سن 18 عاما عندما حصد جائزة وارسو الدولية الشهيرة في مسابقة شوبان للبيانو عام 1960، المخصصة لأعمال المؤلف الموسيقي البولندي.



وأشاد رئيس لجنة التحكيم آنذاك، أسطورة البيانو آرثر روبنشتاين ببوليني قائلا "إنه يعزف على البيانو أفضل منا جميعا."



وصقل الفنان الإيطالي مهاراته لاحقا حيث درس مع آرتورو بينيديتي ميكيلانجيلو، وهو عازف بيانو عظيم آخر، مما ساعده على بناء مسيرة فنية عالمية.