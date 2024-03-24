كشف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي كواليس جديدة بشأن سداد الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

صرح كهربا خلال استضافته عبر قناة (النهار) "موضوع الغرامة كان من الممكن أن يطول في المحاكم والإجراءات القضائية وألعب لعامين آخرين، لكن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك شخصية محترمة وقربنا المسافات بعد الحديث معه، وسددت الغرامة في الوقت الذي أراده ربنا".

وأضاف "كانت الغرامة ستزيد 50 مليون جنيه في غضون أسبوع بعد تغيير سعر الصرف، وقلت أشتري نفسي وأركز في مسيرتي مع الفريق".

وتابع "لم أكن أنتوي سداد الغرامة بل استكمال مشواري والموضوع يطول في المحكمة ثم أعتزل، أنا مظلوم، والغرامة كانت ستسقط باعتزالي".

وأوضح "وتراجعت لأركز لتحقيق بطولات أكثر وأكون أسطورة في الأهلي".

وأكد كهربا "بالفعل هناك رجال أعمال ساعدوني حبا في الأهلي، كما أنهم يحبوني جدا، وسددت 70 أو 80% وهناك تفاصيل لا يمكن أن أقولها".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "الفلوس لا توجعني أنا نزيه بطبعي، وقيمة الغرامة 76 مليون جنيه".