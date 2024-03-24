محافظ دمياط تبحث مع سفير ألمانيا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة فرانك هارتمان والسيدة حرمه الوفد المرافق لهما وذلك في مستهل زيارتهما للمحافظة.

ورحبت محافظ دمياط بالسفير ووفد السفارة فى زيارتهم الأولى لمحافظة دمياط، كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بما يساهم في دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، أنها عرضت للسفير أهم الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط، مثل صناعات الأثاث والألبان والحلويات ووجود ثلثي أسطول الصيد المصري بها نظرًا لتمتع المحافظة بوقوعها على البحر الأبيض المتوسط ويمر بها نهر النيل وبها بحيرة المنزلة، الأمر الذى جعلها مصدر أساسي وغني للثروة السمكية، لافتة إلى سعي المحافظة نحو تعزيز صناعات تعبئة وتغليف الأسماك.

وفى هذا السياق، كشفت الدكتورة منال عوض، عن مشروع المحافظة "ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج" الذى حصل على المركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال المشاركة بمؤتمر المناخ COP27 ، حيث تحدثت عن أهم المميزات التي يحققها هذا المشروع الذى يشمل كل الأطر الخضراء الذكية، مؤكدة سعى المحافظة إلى تحقيق التواصل مع الجهات المختلفة على المستويين المحلى والدولي لإعداد الدراسات الفنية والمالية بما يساهم فى التنفيذ.

وأشارت محافظ دمياط، إلى وجود أكبر مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث بالشرق الأوسط بمحافظة دمياط، حيث أوضحت أنها تقع على مساحة ٣٣١ فدانا وتتضمن وحدات وأراضي صناعية ومعرض دائم ومركز لتكنولوجيا الأثاث، وأكدت حرص الدولة المصرية على تطوير تلك الصناعة الهامة وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث على الصعيدين المحلى والدولي.

ودعت محافظ دمياط السفير إلى إطلاق دورات للغة الألمانية داخل المحافظة بشهادات معتمدة، حيث أكدت أنه سيتم توفير القاعات المجهزة للتنفيذ ، والمشاركة في خطة المحافظة لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال والتي تتم في إطار المدينة الصديقة للنساء التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم وكذلك إطلاق دورات تدريبية خاصة بقطاع صناعة الأثاث داخل مدينة دمياط الأثاث.

من جهته، أكد السفير إمكانية تنفيذ دورات تعليم اللغة الألمانية سواء من خلال المعهد الثقافي الألماني ومشروع المدارس الألمانية التي تأتى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدًا عزمه التواصل مع الجهات الشريكة لتنفيذ كل المقترحات المدرجة من جانب المحافظة.

كما أعرب عن سعادته بتلك الزيارة للاطلاع عن قرب على المقومات التى تتمتع بها دمياط وبحث إمكانية تحقيق التعاون لدعم المجالات التي تتميز بها.