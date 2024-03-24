استضافت الإعلامية بسمة وهبة، أمس السبت واليوم الأحد، الفنانة حورية فرغلي، وذلك في لقاء امتد على مدار حلقتين ببرنامج «العرافة»، والمذاع عبر فضائية «النهار».

وخلال الفقرة الأخيرة التي تقدمها الإعلامية بعنوان «سرك مش في بير»، طلبت «فرغلي» الانسحاب من البرنامج، بعدما رفضت الإجابة عن السؤال الذي منحته لها «وهبة».

وتعتمد الفقرة على تقديم سؤال إلى الضيف يحوي سرًا من الأسرار قد يكون صحيحًا أو خاطئًا، ويحق للضيف الإجابة عليه بعد قوله بصوت عالٍ، أو عدم الإجابة عليه والاكتفاء بوضعه على الطاولة.

وشهدت حلقات البرنامج أكثر من انسحاب لمجموعة من الضيوف بينهم: شيرين رضا، وسعد الصغير، لينتقد الجمهور هذا الانسحاب المتكرر، قائلًا: «كله تمثيل».

ولم يختلف الحال كثيرًا في حلقة حورية فرغلي، إذ علقت بشكل مُبهم على السؤال، قائلة: «أنا مش هرد على الكلام ده، وأنا من الصبح عمالة أدافع عن نفسي وأقول لك اللي حصل حصل إزاي، بس إنك تديني سؤال زي ده، وأكيد أنتِ عارفة إن الكلام ده مش حقيقي، أنتِ جرحتيني وأنا زعلانة إني جيت البرنامج ده، ممكن أمشي».

وطلبت منها الإعلامية إما نفي أو تأكيد ما جاء في السؤال، لترد الفنانة: «الاثنين غلط لا عندي ده ولا عندي ده»، وتختتم «وهبة» حلقتها: «خلاص متزعليش.. هقفل الحلقة».