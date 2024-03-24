 جوتيريش من مصر: الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش من مصر: الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري

هايدي صبري
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 1:51 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، إنه من المحزن أن غالبية سكان غزة لا يتناولون وجبة إفطار ملائمة، معتبرا أن الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري.

ودعا جوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة فورا ودون شروط وإنهاء المعاناة في القطاع.

وقال: "لا مبرر لهجمات 7 أكتوبر ولا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة.. كان محزنا خلال تناولي الإفطار أمس أن أعرف أن غالبية سكان غزة لم يتناولوا وجبة إفطار ملائمة".

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