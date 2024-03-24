الأرصاد تحذر من موجة حارة بنهاية الأسبوع: العظمى على القاهرة تصل لـ30 درجة

البلاد شهدت اليوم الأحد، حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم الأحد، حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنها كانت مصحوبة بانخفاض في قيم درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في محافظات شمال البلاد.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن البلاد تشهد غدًا الاثنين، تحسنًا في الأحوال الجوية، قائلة إن فرص الأمطار تتلاشى من كل أنحاء الجمهورية.



ولفتت إلى أن الحرارة ترتفع غدًا بمعدل درجتين مقارنة باليوم؛ لتسجل العظمى على القاهرة 22 درجة، محذرة من أن البلاد تشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة بحلول الثلاثاء.



ونوهت بأن العظمى على القاهرة تسجل 26 يوم الثلاثاء، بينما تصل إلى 30 أيام الأربعاء والخميس؛ لتصبح أعلى من المعدلات الطبيعية لها بما يتراوح بين 6 إلى 7 درجات.



وأشارت إلى أن الأربعاء والخميس ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل زيادة فترات سطوع الشمس، متوقعة استمرار تلك الأجواء حتى الأسبوع المقبل.



وناشدت المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة إلى أن انخفاض الحرارة نهارًا، وتراوح الأجواء ما بين مائلة للبرودة إلى باردة خلال فترات الليل، أمر وارد خلال الأيام المقبلة.



وحذرت من أن «الربيع موسم رياح الخماسين والرمال المثارة»، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية متابعة النشرات الجوية بصفة يومية، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.





