تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 مارس 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

زاد أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 12 جنيها.

وارتفع سعر البصل جنيها ليتراوح بين 10 إلى 22 جنيها.

وصعدت أسعار الكوسة 4 جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

انخفضت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.

وارتفع سعر الباذنجان 1.5 جنيه لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الرومي جنيهين ليترواح بين 11 إلى 18 جنيها.

وزاد سعر الفلفل الحامى جنيهين ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 15 إلى 17 جنيها.

وزاد سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



تراجع سعر البرتقال البلدي 50قرش ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وزاد أسعار اليوسفي 3جنيهات ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وصعد سعر الليمون البلدي 3جنيهات ليتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

تراجعت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وارتفع سعر الرمان 3جنيهات ليتراوح بين 11 إلى 27 جنيها.

وصعدت أسعار الفراولة 3جنيهات لتترواح بين 11 إلى 27 جنيها.

وزاد أسعار الكانتالوب جنيها لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.