جامعة العريش تشارك في ملتقى الإنشاد الديني

شاركت جامعة العريش في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية، الذي تمت إقامته في معهد إعداد القادة تحت شعار "رمضان يجمعنا - الموسم الثاني".

جاءت مشاركة جامعة العريش بفريق إنشاد ديني يضم طلابا من جميع كليات الجامعة، حيث قدم طلاب الجامعة، عروضا إنشادية.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة في هذا الملتقى الذي يحث على نشر رسالة السلام والمحبة، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الشباب، كما يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على صقل وتنمية مواهب الطلاب، وزيادة وعيهم بالأحداث الجارية، وتعزيز انتمائهم الوطني.

كما تم على هامش الملتقى، عقد محاضرة للواء حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا، تناولت جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في إقامة مشروعات إنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي والدخل القومي، كما تم أيضا إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المختلفة على هامش الملتقى.