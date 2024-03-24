فوز البحرين وليبيا وتونس بجائزة دبي للقرآن الكريم

فاز متسابقون من البحرين وليبيا وجامبيا والفلبين وفرنسا بالمراكز الأولى بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تعد أكبر جائزة لحفظة كتاب الله بالعالم.

وفاز محمد عبدالله العمري من البحرين بالمركز الأول، ونال ناجي عطية من ليبيا المركز الثاني، وحقق المتسابق شيخ تيجان من جامبيا والمتسابق مظاهر شعيب من الفلبين المركز الثالث، وكان المركز الخامس من نصيب المتسابق محمد بوحسون من فرنسا.

ونال المركز السادس المتسابق ياسين بن نصر من تونس، وحصد اليمني جلال حمدي المركز السابع.

واختتمت مساء السبت، فعاليات الدورة الـ27 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بتكريم الفائزين، وتكريم الشيخة هند بنت مكتوم، حرم حاكم دبي، بلقب شخصية العام الإسلامية تقديراً لجهودها في مجال العمل الإسلامي والإنساني.

وسلم الشيخ منصور بن محمد بن راشد رئيس مجلس دبي الرياضي، الجوائز للفائزين، في حفل أقيم بدبي مساء أمس بحضور جمهور من مختلف الجنسيات المقيمة بالإمارات.

وقال أحمد الزاهد رئيس وحدة الإعلام بالجائزة إن الدورة الحالية من الجائزة شهدت مشاركة واسعة، حيث تنافس فيها 70 متسابقا يمثلون 70 دولة وجالية اسلامية آسيوية وأفريقية وأوربية وأمريكية بالإضافة إلى الدول العربية.

وأضاف الزاهد، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، أن لجنة تحكيم المسابقة ترأسها الدكتور عبدالله الجارالله من السعودية وضمت أعضاء من الإمارات والجزائر ومصر وليبيا والأردن.

وأشار إلى تحقيق الجائزة، تطور كبير خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من ربع قرن، مشيرا إلى أن عدد المشاركين على مدى الـ27 دورة، تجاوز 2200 مشارك من مختلف أنحاء العالم.