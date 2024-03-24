 جوتيريش: مصر رحّبت بمنتهى الكرم بأكثر من 500 ألف لاجئ سوداني منذ بدء الحرب - بوابة الشروق
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جوتيريش: مصر رحّبت بمنتهى الكرم بأكثر من 500 ألف لاجئ سوداني منذ بدء الحرب

أحمد علاء
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 2:23 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 2:23 م
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم يمر حاليا بتجارب واختبارات على جبهات متعددة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أنه تناول الإفطار (كان صائما) أمس مع نازحين من الصراع في السودان، وقد تأثر كثيرًا عن معاناتهم التي لا يتحدث أحد عنها.

ونوه بأنه منذ بدء الحرب في السودان منذ عام، رحّبت مصر بمنتهى الكرم بأكثر من 500 ألف لاجئ سوداني، علمًا بأن أكثر من خمسة ملايين كانوا موجودين بالفعل قبل الحرب.

ووجه الشكر لمصر على استضافة المهاجرين واللاجئين المعرضين للمخاطر، داعيا المجتمع الدولي لدعم جهود مصر.

وأشار إلى أنّه من الصعب رؤية الحرب مستعرة في السودان خلال شهر رمضان الكريم، رغم الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.

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