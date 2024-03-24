 كوريا الشمالية تقرر حل وكالة تهدف لإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تقرر حل وكالة تهدف لإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية

د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 10:45 ص

تردد أن كوريا الشمالية حلت وكالة أخرى تسعى لإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، وذلك في إطار قرار بيونج يانج لحل الوكالات الحكومية المسئولة عن تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، بحسب ما قالته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن الجبهة الديمقراطية لإعادة توحيد كوريا عقدت اجتماعا للجنتها المركزية أمس السبت، وأقرت الحل الرسمي لها.

وفي ظل تأكيد كوريا الشمالية لسياستها المعدلة بشأن العلاقات بين الكوريتين وإعادة التوحيد، التي تصنف كوريا الجنوبية على أنها عدو رئيسي، قالت اللجنة المركزية للوكالة التي تم حلها، إن العلاقات بين الكوريتين تحولت دائما إلى دولتين معاديتين في حالة حرب.

وأضافت اللجنة أنها توصلت لاتفاق بأنه لم يعد هناك حاجة لوجود الوكالة.

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