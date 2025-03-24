 كوريا الجنوبية.. القائم بأعمال الرئيس يشكر المحكمة الدستورية على إعادة سلطاته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية.. القائم بأعمال الرئيس يشكر المحكمة الدستورية على إعادة سلطاته


نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 6:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 6:05 ص

شكر القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الإثنين المحكمة الدستورية على إعادة سلطاته وقال إنه سيتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحا.


ــ هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.


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