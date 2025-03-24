شكر القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الإثنين المحكمة الدستورية على إعادة سلطاته وقال إنه سيتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحا.



ــ هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.