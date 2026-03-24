الاتحاد الأوروبي وأستراليا يتفقان على اتفاقية تجارة حرة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اختتما المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثماني سنوات من بدء المفاوضات حول الصفقة، التي تهدف إلى إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على الجانبين لتعزيز التجارة في السلع والخدمات.

ويعد إتمام المفاوضات جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع شركائه التجاريين في ظل استمرار التوتر مع الصين بسبب ما يزعم من تشويه السوق، وتفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت فون دير لاين للصحفيين في كانبيرا: "اليوم، نحكي قصة مهمة لعالم يتغير بسرعة، عالم تستخدم فيه القوى الكبرى الرسوم الجمركية كورقة ضغط وسلاسل التوريد كنقاط ضعف يمكن استغلالها. في قصتنا، التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد تحقق نتائج إيجابية. الثقة أهم من المعاملات".

كما قدم ألبانيز وفون دير لاين شراكة جديدة للأمن والدفاع بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.