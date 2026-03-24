بدء التصويت في الانتخابات العامة المبكرة بالدنمارك

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الدنمارك، اليوم الثلاثاء؛ ليدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة، المبكرة، بالبلاد.

وتسعى رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية مته فريدريكسن، للفوز بفترة ثالثة، لقيادة الدولة الإسكندنافية في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل إقليم جرينلاند شبه المستقل التابع للمملكة.

ويحق لحوالي 4.3 مليون دنماركي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الجديد (فولكتينج)، والذي يُنتخب لولاية مدتها أربع سنوات.

وكانت فريدريكسن، دعت الشهر الماضي، إلى إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر، في محاولة على ما يبدو لتحسين صورتها الحازمة التي ظهرت خلال أزمة جرينلاند؛ لكسب تأييد الناخبين في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمالى الأطلسي (ناتو).