مصر للطيران تسير 3 رحلات طيران لواشنطن وجاكرتا لعودة المصريين العالقين

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تسير شركة مصر للطيران رحلتين إلي واشنطن لعودة المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار خطة الحكومة لإعادة المواطنين بعد تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتقلع الرحلة الأولي من مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة الأول من مايو وتعود إلى مطار مرسي علم يوم الأحد 3 مايو.

وتقلع الرحلة الثانية من مطار القاهرة يوم 3 مايو وتعود لمرسي علم يوم الثلاثاء 5 مايو.

كما تنظم شركة (ايركايرو) رحلة لعودة العالقين المصريين في إندونسيا غدا السبت وتعود إلى مرسي علم يوم الاثنين القادم.