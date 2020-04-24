المجلس الاستشاري للسياسة المالية في الهند يقترح خطط تحفيز اقتصادي كبيرة

يتوقع المجلس الاستشاري للجنة المالية الهندية تعافي الاقتصاد الهندي تدريجيا بعد انتهاء إجراءات الإغلاق في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا المجلس خلال اجتماعاته التي استمرت يومين برئاسة رئيس لجنة المالية في الهند "إن.كيه سينج" إلى إجراءات مالية جيدة التوجيه للتعامل مع تداعيات الجائحة.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المجلس القول إن العجز في حصيلة الضرائب وغيرها من الإيرادات سيكون كبيرا بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، "لذلك يجب أن تكون الإجراءات المالية للتعامل مع الأزمة أكبر".

وأضاف المجلس أن المشروعات الصغيرة تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، قبل الجائحة، وهي تستحق آلية لدعمها حتى تتمكن من التغلب على هذه الصعوبات.

كما اقترح المجلس تقديم ضمانات حكومية جزئية لقروض المؤسسات المالية غير المصرفية من أجل تجنب إفلاس القطاع المالي في الهند.

كما أشار المجلس إلى ضرورة الرقابة الدقيقة للأوضاع المالية للحكومة المركزية وحكومات الولايات، مضيفا أن التخصيص المناسب للوسائل والطرق المقدمة يمكن أن يساعد بدرجة كبيرة في تعامل الحكومات مع تفاوت التدفقات النقدية.

وأضاف: "مع المضي للأمام نحتاج إلى التفكير في خيارات تمويل العجز الإضافي في الميزانية.. من المهم ضمان حصول حكومات الولايات على التمويل المناسب للقيام بدورها في مكافحة الجائحة".