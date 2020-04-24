حصيلة المصابين بكورونا في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية تتخطى 31 ألفا

أعلنت هيئة الصحة بولاية شمال الراين ويستفاليا اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولاية إلى 31110 شخصا، ما يعني زيادة العدد عن أمس الخميس 512 مصابا.

وقالت الهيئة إن عدد حالات الوفاة ارتفعت خلال يوم بمقدار 52 وفاة، ليصل المجموع إلى 1052 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

كما ارتفعت أيضا حالات الشفاء في الولاية حيث ذكر وزير الصحة فيها كارل يوسف لاومان اليوم الجمعة في دوسلدورف إن 621 شخصا تعافوا من المرض اليوم ليصل مجموع الذين تم شفاؤهم فيها إلى 20257 مصابا .

وأضاف الوزير أن عدد أسرة العناية المركزة البالغ عددها 7942 داخل الولاية لم يعد متاحا منها حاليا إلا 2900 سرير.