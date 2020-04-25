رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية يؤكد على أهمية برامج إنقاذ الرياضة

أكد ألفونس هورمان رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أهمية برامج الإنقاذ للرياضة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد

وقال هورمان في تصريحات على شبكة "زد دي إف" الألمانية التلفزيونية : "نتحرك مع رجال السياسة على كافة الأصعدة فيما يتعلق ببرامج المساعدة. إذا لم يحدث هذا ، لن تعود الرياضة الألمانية بكل تنوعها وإمكانياتها مثلما كانت. ما من أحد في بلدنا يمكنه أن يرغب بهذا".

ولدى سؤاله عن المساعي المبذولة لاستئناف موسم كرة القدم من خلال إقامة المباريات بدون جماهير ، أجاب هورمان بدبلوماسية قائلا : "يمكن أن يكون لديك تفهم لكل الأوضاع. من ناحية ، هناك الحق المشروع لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم والأندية في استئناف الموسم تدريجيا. ولكن هناك أيضا من ينتقدون ذلك".

وأكد هورمان أنه يأمل في أن يكون من الممكن اتباع وتطبيق مبدأ يجلب المنافع في النهاية أكثر مما يضر كرة القدم.