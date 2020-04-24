حذرت مجموعة ريكيت بينكيسر المنتجة للمواد المطهرة من استخدام منتجاتها في علاج مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روج للفكرة بشكل أو بآخر خلال مؤتمر صحفي متلفز في البيت الأبيض.

وقالت المجموعة اليوم الجمعة: "يجب أن نكون واضحين في أنه لا يجب تحت أي ظرف توجيه منتجاتنا المُطهرة إلى جسم الإنسان (عبر الحقن أو البلغ أو أي مسار آخر)"، مشيرة إلى أن تعليقها يأتي "نتيجة للتكهنات الأخيرة".

وتمت كتابة كلمات "تحت أي ظرف" بالخط أسود بارز.

وتقوم الشركة بتصنيع منتجات مثل "ليسول" و"ديتول".

وقال ترامب خلال الإيجاز اليومي بالبيت الأبيض أمس الخميس: "أرى المطهرات تطرد (الجراثيم) في دقيقة... هل هناك أي وسيلة يمكننا بها فعل شيء مثل الحقن الداخلي أو التنظيف؟".

وفي وقت سابق تحدث الرئيس في تصريحات عن "ضرب الجسم" بـ"الأشعة فوق البنفسجية أو حتى بضوء قوي للغاية" وبالتالي "من المفترض أنك أدخلت الضوء هكذا إلى جسمك".

كان ترامب يتحدث على خلفية استعراض مسؤول لبحث يشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يضعف بالتعرض لأشعة الشمس والحرارة وأن مواد التبييض يمكن أن تقتل الفيروس.

وكانت إدارة الصحة بولاية واشنطن، ضمن آخرين، حذروا من ابتلاع المواد المطهرة.