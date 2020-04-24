محكمة استئناف فرنسية تؤيد أغلب القيود الاحترازية المفروضة على أمازون

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أيدت محكمة استئناف فرنسية أغلب القيود المفروضة على مستودعات شركة أمازون في فرنسا، بعدما رفعت إحدى النقابات دعوى ضد الشركة بشأن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أوقفت شركة أمازون، عملاق التجزئة الإلكتروني ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، كل العمليات في مستودعاتها الأسبوع الماضي، رغم أنها استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 14 أبريل والقاضي بأنها لم تراع متطلبات الصحة والسلامة الملائمة.

وأيدت محكمة الاستئناف في فرساي الحكم الذي أصدرته محكمة أدنى درجة أنه يجب على أمازون إجراء تقييم للمخاطر في كل مستودعاتها وتنفذ كل إجراءات الصحة والسلامة مع ممثلي العاملين.

وعدلت المحكمة القيود التي فرضتها المحكمة الأدنى درجة التي كانت قد قالت إنه لا يمكن سوى تجهيز البضائع الغذائية والطبية ومستلزمات النظافة الشخصية في المستودعات وتوزيعها منها حتى ذلك الوقت.

كانت أمازون قد اشتكت أنه لا يمكنها الإذعان لهذه الفئات التي صاحبتها غرامة بقيمة مليون يورو (08ر1 مليون دولار) يوميا لكل انتهاك.

ولكن محكمة الاستئناف فرضت قيودا استنادا إلى الفئات المدرجة في الكتالوج الخاص بأمازون حتى 21 أبريل.

وسوف يتم السماح للشركة بإرسال المنتجات تحت فئات تكنولوجيا فائقة، أجهزة كمبيوتر، سلع مكتبية، عناية بالحيوانات الأليفة والصحة وعناية بالجسم وللرجال وتغذية وبقالة ومشروبات ومنتجات صيانة المنزل.

وخفضت محكمة الاستئناف أيضا الغرامة اليومية لكل انتهاك للأمر لتصل إلى مئة ألف يورو وأعطت أمازون مهلة 48 ساعة للإذعان للقيود الجديدة.

وقالت أمازون إنها سوف تقيم آثار حكم الاستئناف في أقرب وقت.