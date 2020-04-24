السعودية تطرح صكوكا محلية بمبلغ 550ر5 مليارات ريال

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أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الخميس، طرح صكوك محلية بمبلغ قدره 550ر5 مليارات ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها مساء الخميس إنها "انتهت من تلقي طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي".

وأوضحت الوزارة "أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3ر1 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 523ر2 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 250ر4 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 238ر8 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي".

وكانت وزارة المالية السعودية توقعت مؤخرا أن يبلغ العجز في ميزانية المملكة 187 مليار ريال، خلال العام الجاري 2020.

ومن المتوقـع -طبقا للمالية السعودية- أن يصل إجمالي الدين العام إلى 754 مليار ريال في العام 2020، وهو ما يمثـل نسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي.